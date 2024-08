Sony schließt sich der PSNI Global Alliance an. Damit wird Sony zum Preferred Vendor Partner für die 113 AV-Integratoren (CSPs), die zum globalen PSNI-Netzwerk gehören. Diese CPSs nehmen fortan die professionellen Displays von Sony in ihr Lösungsportfolio mit auf. Die PSNI-Mitglieder realisieren weltweit AV- und UCC-Projekte in verschiedenen Umgebungen, darunter Hybrid Working, Klassenzimmer und Kontrollräume.

„Wir freuen uns sehr, Sony als bevorzugten Partner begrüßen zu dürfen“, sagte Tom Roberts, Director of Vendor Programs bei PSNI Global Alliance. „Unsere zertifizierten Lösungsanbieter haben die professionellen Display-Produkte von Sony eingehend geprüft, und wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft unserem Netzwerk und den Kunden, die wir bedienen, einen immensen Nutzen bringen wird.“

Rich Ventura, Vice President of Professional Display Solutions bei Sony Electronics, sagt: „Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese Partnerschaft mit PSNI Global Alliance bietet. PSNI setzt sich weltweit für die höchsten Betriebsstandards ein und verfolgt wie Sony einen kompromisslosen Ansatz bei der Umsetzung dieser Standards. Wir freuen uns darauf, eng mit den zertifizierten Lösungsanbietern von PSNI zusammenzuarbeiten, um Unternehmen weltweit außergewöhnliche Erfahrungen und transformative Lösungen zu bieten.“

