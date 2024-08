Die drei Eigentümerfamilien von Breuninger haben sich für den Verkauf der gesamten Unternehmensgruppe entschlossen. Diese überraschende Nachricht überbrachte gestern die Wirtschaftswoche. Der Verkauf soll bereits im Juni eingeleitet worden sein, woraufhin sich 31 Interessenten gemeldet haben sollen. Auf der potenziellen Käuferliste für das Handelsgeschäft stehen Namen wie die spanische Corte Inglés und die französische Galeries Lafayettes, zwei von Europas größten Warenhausketten.

Vorreiter im Multibrand-Einzelhandel

Überraschend kommt der Verkauf deshalb, da Breuninger im Gegensatz zu anderen Multibrand-Stores insgesamt gut dasteht. Das Unternehmen hatte früh erkannt, dass sein Konzept auf der Prüfwaage steht. Da immer mehr Marken sich im letzten Jahrzehnt auf eigene Flagship-Präsenzen konzentrierten, ist Vielfalt alleine keine versprechende Währung mehr für ein Warenkaufhaus.

Mit ihrer Spezialisierung auf Premiummarken, ihrem Kundenbindungsprogramm und dem frühen Ausbau ihres Onlineshops diente die Breuninger Gruppe als positives Beispiel für zukunftssicheren Multi-Brand-Einzelhandel. Der Modehändler hat nach eigenen Angaben rund 2,5 Millionen aktive Kunden, mehr als 1 Million Breuninger-Card-Mitglieder und 200 Millionen Webseitenaufrufe. Damit verfügt Breuninger über eine relevante Reichweite bei Luxus- und Premiumkunden im deutschsprachigen Raum.

Was Breuninger zudem half, war die frühe Verzahnung der Shopping-Kanäle – Stichwort Omnichannel – und der Fokus auf digital gestützte Customer Experience mit atmosphärischen LED-Walls und Way-Guiding-Displays in den Kaufhäusern. Auch in den Bereich Retail Media hatte Breuninger in den letzten beiden Jahren investiert und sein Werbeinventar – online und instore – auf Microsoft Promote IQ verfügbar gemacht.