Auf dem DSS Europe im Mai 2024 hatte das an der NASDAQ notierte Unternehmen Creative Realities (CRI) seine Pläne zur Expansion nach Europa angekündigt. Jetzt gab CRI die strategische Expansion nach Mexiko und in den weiteren lateinamerikanischen Markt bekannt, zusammen mit der Ernennung seines neuen LATAM-Geschäftsführers Julian Arcila.

Der Integrator, der über mehr als 400.000 aktive Lizenzen im Einzelhandel verfügt, realisierte in Lateinamerika bereits Projekte im Sport- und Unterhaltungssegment. Aufgrund zunehmender Anfragen von Kunden in Mexiko beschloss CRI, nach LATAM zu expandieren.

Als Managing Director für Lateinamerika soll der in Miami ansässige Julian Arcila diese Expansion vorantreiben. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im globalen Business Development sowie im Produktmarketing und hat sich auf B2B-Branchen spezialisiert, darunter Digital Signage mit Arrow Seneca Digital Signage.

Creative Realities plant außerdem, Partnerschaften und Vor-Ort-Teams in Mexiko aufzubauen, um seine Präsenz zu festigen. Erste Proof-of-Concept-Projekte mit Kunden, die jeweils mehr als 3.000 Standorte haben, sind bereits in der Pipeline. Das Unternehmen möchte seine Stärken in den Bereichen Einzelhandel und Stadien nutzen und sie an die besonderen Anforderungen des lateinamerikanischen Marktes anpassen.