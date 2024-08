Der deutsche Handelsriese Otto sprintet in die nächste Phase seiner Jubiläums-Kampagne: Inspiriert vom ersten Otto-Katalog im Jahr 1949, der genau 28 Schuhe zeigte, launcht Otto jetzt einen limitierten Sneaker, den Otto x Adidas. Im klassischen Stan-Smith-Design von Adidas trägt den Schuh Akzente im typischen Otto-Markenrot. Als Gag ziert die Lasche des Sneakers ein QR-Code, der auf eine Gewinnspiel-Seite führt. Rund um diesen Schuh startete Otto jetzt die Omnichannel-Kampagne „Otto – Der Schuh“, die eine breite DooH-Aktivierung sowie einen Pop-up-Store in Hamburg beinhaltet.

Otto setzt auf Old-School-Komiker und junge Influencer

Die Kampagne stammt wieder von der Hamburger Agentur Setzkorn Kemper, die bereits für die diesjährige Frühlingskampagne von Otto aktive war. Unter dem Slogan „Immer wieder neu“ stand auch die schon im Zeichen von Ottos 75. Geburtstag. Das Gesicht von „Otto – Der Schuh“ ist Namensvetter Otto Waalkes, der nicht nur auf den Motiven und in den Spots der Kampagne auftaucht, sondern laut Otto auch „in kurzen Videos in die Welt der Influencer*innen eintaucht“ und Teil ihres Humors wird. Die Videos werden ab heute bis zum 31. Oktober 2024 auf Tiktok, Instagram, Facebook, Snapchat und DooH ausgespielt. Um verschiedene Generationen zu repräsentieren holte Otto außerdem die jungen Influencer Lena Mantle und die Elevator Boys ins Boot.

Gemeinsam mit Otto Waalkes gibt es auch noch eine weitere Sneaker-Aktion: Zu gewinnen gibt es 1.949 Sneaker – in Anspielung auf Ottos Geburtsjahr – mit Otto Waalkes-Unterschrift und „Ottifanten“. Die Aktion läuft vom 2. bis 15. September in der Otto-App. Die Gewinner können sich ihre Schuhe auch persönlich signieren lassen.

Meet & Greet mit Otto im Popup-Store

Den Adidas x Otto Sneaker gibt es hingegen in limitierter Auflage von 15.000 Stück zu kaufen. Als Teil der Sneaker-Experience hostet Otto den Pop-up-Store in der Hamburger Innenstadt vom 27. bis 29. September. Auch Otto Waalkes soll hier anzutreffen sein. Zu kaufen gibt es neben den Sneakern eine Capsule Collection, die Otto zusammen mit dem Hamburger Label Mojo herausbringt. Sie besteht aus zwei Sweatshirts und einem T-Shirt – alle in Rot-Weiß.

