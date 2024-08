Die Industry Outlook and Trends Analysis 2024 (IOTA) von Avixa prognostiziert für die ProAV-Branche dieses Jahr einen Gesamtumsatz von 325 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem 6,1-prozentigem Wachstum gegenüber dem letztjährigen Umsatz von 306,4 Milliarden US-Dollar. Damit liegt das Wachstum leicht unter dem Vorjahreswert von 6,9 Prozent.

Ebenfalls leicht gesunken ist die jährliche Wachstumsrate (CAGR), die IOTA für die kommenden fünf Jahre erwartet. Während die Prognose 2023 bei 5,6 Prozent lag, beträgt sie dieses Jahr 5,35 Prozent. Bis 2029 soll die ProAV-Branche damit insgesamt um 98 Milliarden US-Dollar wachsen. Das Marktwachstum wird hauptsächlich vom boomenden Experience-Sektor getrieben, während sich die Office-Modernisierung fortsetzt.

Sean Wargo, Vice President of Market Insight bei Avixa, erklärt, wo die Unterschiede innerhalb der ProAV-Branche liegen: „Technologien, die Conferencing & Collaboration in Unternehmen unterstützen, entwickeln sich nicht so gut wie die für Entertainment und Events. Unternehmen, die sich ausschließlich auf die Collaboration konzentrieren, sind möglicherweise nicht so erfolgreich wie Unternehmen, die sich auf Entertainment konzentrieren.“

In diesem Video fasst Sean Wargo die Haupterkenntnisse der IOTA 2024 zusammen:

Über die IOTA-Studie Die Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA) präsentiert einmal im Jahr Daten und Analysen über die Größe der ProAV-Branche mit globaler Perspektive – plus regionaler und vertikaler Aufschlüsselungen. Die Studie deckt Produkttrends, Lösungskategorien und vertikale Märkte ab. Mehr Informationen zur IOTA gibt es auf der Website von Avixa.

Markttreiber: Entertainment und Events

Der Experience-Sektor war bereits vor der Pandemie ein bedeutender Trend und konnte nun wieder an Einfluss gewinnen. Von 2024 bis 2029 wird der weltweite Umsatz laut IOTA im Bereich Veranstaltungsorte und Events voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 Prozent auf 57,2 Milliarden US-Dollar steigen, was ihn zum am schnellsten wachsenden vertikalen Markt macht. Schnelles Wachstum zeigt sich auch im Bereich Vor-Ort-Entertainment ab, Live-Produktion und Streaming eingeschlossen.

Corporate-Bereich stabil mit leichtem Rückgang

Der Corporate-Sektor, der größte vertikale Markt im ProAV-Bereich, bleibt stabil. Während der Pandemie gab es Unsicherheiten bezüglich der Zukunft von Büroräumen, die sich jedoch durch den Trend zum hybriden Arbeiten wieder gelegt haben. Dies eröffnete neue Marktchancen und stärkte das Vertrauen in den Sektor. Bis 2029 soll der Umsatz im Bereich Unternehmen voraussichtlich Milliarden US-Dollar erreichen – getrieben durch Neubauten, erweiterten Möglichkeiten für Conferencing und Collaboration, der Ausweitung der Content-Produktion sowie Investitionen in Sicherheit und Überwachung. Man geht jedoch davon aus, dass das Wachstum hier in den nächsten fünf Jahren auf knapp 5 Prozent sinken wird.

Indien – der am schnellsten wachsende APAC-Markt

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum, obwohl die Wachstumsrate von 7,3 Prozent im Jahr 2023 auf 6,9 Prozent im Jahr 2024 sinkt. Das ist laut IOTA hauptsächlich auf die geringere Wachstumsrate in China zurückzuführen, während Indien sich zum am schnellsten wachsenden AV-Markt der Region entwickelt. In ganz APAC zeigen die Bereiche Live-Events sowie Sicherheit, Überwachung und Schutz hohe Wachstumsraten von 10,8 beziehungsweise 8,3 Prozent.

EMEA und Nordamerika: Event-Bereich ist stärkster Sektor

Nordamerika wird im Jahr 2024 voraussichtlich ein Marktvolumen von 104 Milliarden US-Dollar erreichen. Der ProAV-Markt in Amerika gilt als reif und nutzt Innovationen, um das Wachstum zu fördern und die digitale Infrastruktur zu stabilisieren, insbesondere in Lateinamerika. In beiden Regionen wachsen die ProAV-Umsätze in Veranstaltungsstätten und bei Events, mit Wachstumsraten von 8,5 Prozent in Nordamerika und 10,2 Prozent in Lateinamerika.

In EMEA wird der Markt mit einem Volumen von 86,4 Milliarden US-Dollar durch reife europäische Märkte und strategische Investitionen sowie durch Entwicklungsmärkte im Nahen Osten gestützt – insbesondere in den Golfstaaten, die ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Die am schnellsten wachsenden ProAV-Sektoren in der Region sind Live-Events, Performance und Entertainment sowie Sicherheit.

Herausforderung Arbeitskräfte und treibende Kraft KI

Der ProAV-Markt steht weltweit vor einer Verschiebung der Herausforderungen: Der Fokus von Lieferproblemen verlagert sich hin zum Arbeitskräftemangel, ähnlich wie vor der Pandemie. Gehaltserhöhungen deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist, und dass mehr Beschäftigte in ihren Jobs bleiben und höhere Löhne verlangen.

KI wird laut IOTA zunehmend Einfluss auf die ProAV-Branche nehmen. KI-Technologien werden die Branche umgestalten, indem sie intelligente Automatisierung in den Bereichen Sicherheit, Überwachung und Lebensschutz einführen, adaptive Schnittstellen für Steuerungs- und Kontrollsysteme bereitstellen und das Benutzererlebnis bei Conference & Collaboration verbessern.

