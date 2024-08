IST, der riesige internationale Flughafen von Istanbul, wird innerhalb der nächsten drei Jahre 3.357 neue FIDS-Displays (Flight Information Displays) installieren. Die 55-Zoll-LCD-Displays sollen offenbar die Geräte ersetzen, die für die Eröffnung des Flughafens vor fast sechs Jahren eingebaut wurden.

Dieser Artikel erschien zuerst in englischer Sprache auf Sixteen-Nine, dem Portal des invidis-Contentpartners Dave Haynes.

Dabei handelt es sich eher um eine Aufrüstung als einen Austausch. Der Display-Anbieter Vestel ersetzt die ersten Screens-Modelle, die er vor sechs Jahren lieferte, durch Modelle seiner Prime+-Serie, die etwa 2024 in Betrieb genommen werden. Bei Vestel handelt es sich um einen türkischen Elektronikhersteller, der primär in Europa aktiv ist, aber gerade auch seine Präsenz in USA und Kanada ausweitet.

In diesem Panel des DSSE 2023 erzählt Aysu Kavak, Head of Sales bei Vestel, welche Anforderungen der Istanbul Airport an den Display-Anbieter stellte:





Interessanterweise handelt es sich bei den FIDS-Displays um SoC-Geräte. Der Flughafen entschied sich aber für Versionen mit Open Pluggable Specification (OPS). Das heißt im Grunde für PCs mit Steckplätzen, die sich im laufenden Betrieb austauschen lassen. Die Geräte können auf Windows oder auf Android laufen. Die Prime-Serie verfügt über ein integriertes Failover-Design, was in diesem Fall theoretisch bedeutet: Wenn der OPS-PC einen schlechten Tag hat, lässt sich das Signal auf das des On-Board-SoCs umswitchen. Oder so ähnlich.

Der Vertrag verpflichtet Vestel dazu, die Wartung und Reinigung der OPS-Screens und der zugehörigen Hardware zu übernehmen. Ob Vestel dafür 24/7 Personal am Flughafen zur Verfügung stellen muss, wie in den ersten Jahren nach Eröffnung, ist nicht spezifiziert.

Unklar ist auch, wer die CMS-Software für die FIDS-Displays an diesem Mega-Flughafen entwickelt. Navori arbeitet mit dem DooH-Betreiber zusammen, der die Konzession für die Werbetafeln hat. Das hängt aber wahrscheinlich nicht mit dem Betrieb der FIDS-Display zusammen.

Der Istanbul Airport bezeichnet sich selbst oft als den größten der Welt. Die Google-Suche enthüllt aber, dass es sehr stark darauf ankommt, nach welchen Kriterien man sucht – der Landmasse, dem Passagieraufkommen, oder anderen Metriken. Sicher ist aber: IST ist ein sehr großer Flughafen mit einer Menge von Displays.

