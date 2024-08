Konzernstrategie LG investiert in KI

LG Electronics hat sich mit zehn Millionen US-Dollar an dem neu gegründeten „Alpha Intelligence Fund“ (AIF) der Risikokapitalgesellschaft SBVA beteiligt und investiert damit in Startups, die sich auf Künstliche Intelligenz und Deep Tech spezialisiert haben.

Für den AIF, der ein Volumen von 130 Millionen Dollar aufweist, will SBVA ein Portfolio aus Startups mit hohem Wachstumspotenzial in den Bereichen KI, Deep Tech und Robotik zusammenstellen. Durch die Beteiligung am AIF plant LG, seine Position innerhalb der KI-Wertschöpfungskette weiter zu festigen. „Wir möchten innovative Startups entdecken und mit ihnen zusammenarbeiten, um zukünftige Geschäftsmöglichkeiten zu definieren“, erklärt Eugene Yoo, Vizepräsident und Leiter der Open Innovation Task bei LG.

Hin zu KI und Software

Für LG ist der Zugang zu zukünftigen Kerntechnologien wie KI ein Schlüssel, um seine Geschäftsfelder über Verbraucherelektronik hinaus auf Bereiche wie B2B-Lösungen und Mobilität auszuweiten und seine Transformation zu einem „Smart Life Solutions“-Unternehmen weiter beschleunigen zu können.

Das wird auch helfen, um die Hinwendung zu plattformbasierten Software-Services noch stärker voranzutreiben – ein Vorhaben das LG-CEO William Cho im vergangenen Jahr dargelegt hat: LG-Geräte werden als Plattform genutzt, um zusätzlich Einnahmen aus Inhalten, Werbung und Dienstleistungen zu generieren. Das legete William Cho kürzlich auf einem Investorentreffen. LG erwartet, dass der Umsatz des Werbe- und Contentgeschäfts über WebOS 740 Millionen Dollar überschreitet – eine Vervierfachung seit 2021.

Insgesamt will LG den B2B-Anteil bis 2030 auf 45 Prozent steigern, nachdem er von 27 Prozent 2021 auf 35 Prozent im ersten Halbjahr 2024 gestiegen ist.

Die Zusammenarbeit mit Technologie-Startups spielt dabei eine zentrale Rolle. Bereits im Juli erwarb LG einen 80-prozentigen Anteil an dem Smart-Home-Plattform-Unternehmen Athom und investierte im März 60 Millionen Dollar in das KI-basierte Service-Roboter-Startup Bear Robotics.

Anzeige