Der Markt für steglose Videowall-Display schrumpft seit Jahren. Bis auf wenige Spezial Use-Cases (z.B. europäische Command & Control Center) setzen Integratoren und End-Kunden heute meistens auf LED statt LCD-Walls. Doch für Kunstprojekte stehen Display-basierte Videowalls weiter hoch im Kurs – wenn auch in der Regel aus Budgetgründen keine steglosen Videowall-Displays sondern Screens mit Standard-Bezel.

Eine interessante Installation mit steglosen Displays entdeckten wir in der Hotellobby des Hilton im texanischen Austin. Kunstvoll wurden die Screens zwischen vertikalen, LED-hinterleuchteten Holzelementen platziert. Die Wall ist in mehrere Content-Zonen aufgeteilt – offensichtlich waren hier Profis am Werk.

Samsung The Frame trifft auf Harper’s Bazaar

Von Texas nach Südkorea – hier präsentiert Samsung eine 10m breite Videowall mit The Frame. In Kooperation mit Harper’s Bazaar veranstaltet Samsung vom 23. August bis 14. September die Ausstellung Bazaar Exhibition: UNDER/STAND with Samsung The Frame. Im Vordergrund steht dabei der Lifestyle-TV The Frame sowie die digitalen Kunst-Abos von Samsung.

