La Selva heißt eine neue Immersive Experience im kolumbianischen Medellín: Mitten in einem Einkaufszentrum, dem Parque Empresarial El Tesoro, baute man eine 8,5 Meter hohe Kuppel. Nach außen gleicht sie einer Maloca, einer typischen Behausung im Amazonas-Regenwald. Von innen ist sie mit moderner Projektions- und Soundtechnik ausgestattet: Sechs 13.500-Lumen-Projektoren von Christie lassen Besucher mit Animationen und 3D-Modellierung in die kolumbianischen Regenwälder eintauchen.

Die komplette kreative Entwicklung und die audiovisuelle Integration realisierte das Digitalstudio Lonko Labs aus Medellín. Lonko Labs schuf für La Selva eigene Animationen und nahm auch die Originalmusik für die Dschungel-Experience mit Team von Musikern auf, die traditionelle Instrumente verwendeten.

In diesem Video bekommt man einen Einblick in das Erlebnis:

Die Kuppel von La Selva hat einen Durchmesser von 13 Quadratmeter und bietet damit genug Platz für 60 Zuschauer. Die Projektionsfläche beträgt 265 Quadratmeter und hat damit eine Gesamtauflösung von 3.500 x 3.500 Pixeln. Um die komplette Fläche mit Animationen zu befüllen entschied sich Lonko Labs für die 1DLP-Projektoren der HS-Serie von Christie. Laut dem Portal Blooloop kommt dasselbe Modell auch in Teilen der neuen High-Tech-Anlage Atomic Golf in Las Vegas zum Einsatz.

„Der Farbreichtum des 1DLP-Projektors kommt der Qualität eines 3DLP-Projektors sehr nahe, und er ist so leicht, dass er von zwei Personen leicht bedient werden kann“, sagt Victor Abarzúa, Gründer und Direktor von Lonko Labs. Durch seine Laserbeleuchtung hat der Projektor außerdem tendenziell einen geringeren Stromverbrauch.

Die Projektoren werden in La Selva täglich zwölfmal für eine Aufführung von 15 Minuten angeschmissen. Zwei Monate soll die Attraktion im Parque Empresarial El Tesoro, bevor man sie in andere Städte Kolumbiens bringen will.

