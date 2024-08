Korbyt, CMS-Anbieter mit Fokus auf den Workspace, übernimmt NFS Technology. Durch diesen Deal will Korbyt seine Lösung zu einer kompletten Workspace Experience Plattform erweitern. Denn das Hauptprodukt von NFS Technology, einem britischen Unternehmen mit Sitz in Hertfordshire, ist das Raumbuchungs-Tool Rendezvous. Dieses Tool wird zukünftig Teil der Korbyt Anywhere-Plattform sein. Die Finanzmittel für die Übernahme stammen von der Private-Equity-Gesellschaft Clearhaven Partners, die vor einem Jahr in Korbyt investierte.

Korbyt Anywhere ist ein cloudbasiertes CMS, das von rund 350 Unternehmen genutzt wird. Ähnlich wie Appspace, Poppulo und Screencloud ist Korbyt Anywhere kein reines Digital Signage-CMS, sondern eine Art Kommunikations-Plattform für alle Kanäle im Unternehmen: für Digital Signage, Desktop, Web, E-Mail und mobile Geräte. Korbyt operiert mit einem Team von rund 130 Mitarbeitern und hat seinen Sitz im texanischen Dallas.

Mit NFS Technology kommen rund 100 Mitarbeiter ins Team von Korbyt. Durch die Übernahme bekommt Korbyt außerdem Zugang zu circa 275 Unternehmen, bei denen die Rendezvous-Plattform von NFS im Einsatz ist. Der Kundenstamm von NFS konzentriert sich auf Europa, den USA und Australien. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen aber auch über ein Netzwerk im Nahen Osten. Von der Akquisition erhofft sich Korbyt vor allem Zugang zu neuen vertikalen Märkten – möglicherweise zu Unternehmen, die sich vorher noch nicht mit Digital Signage auseinander gesetzt haben.

Dieselbe Strategie fuhr Korbyt bereits vergangenes Jahr, als das Dallas-Unternehmen als erster Digital Signage-Anbieter mit Zoom kooperierte. Korbyt Anywhere ist seit vergangenem August im Zoom Marketplace verfügbar. Damit versprach sich Korbyt Zugriff auf Tausende neuer Konferenzraum-Endpunkte, die unter Umständen noch keine dediziert Digital Signage-Lösung haben.

