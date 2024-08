Tiktok und Instagram – auf diesen Kanäle liegt Marketing-technisch der Fokus der meisten hippen Start-ups. Auch die faire Schokoladenmarke Nucao produziert Social-Media-Kurzvideos en Masse. Eine flächendeckende OoH-Aktion hingegen liegt wahrscheinlich nicht im Budget. Nucao hat es jetzt aber mit nur drei Plakatflächen geschafft, eine ordentliche Reichweite zu erzielen.

Das Start-up buchte bei Ströer drei Großflächen in Leipzig für zehn Tage lang. Bei einer solchen Mini-Kampagne kann eigentlich man nicht von nennenswerter Reichweite sprechen. Und auch bei den Plakaten selbst sparte Nucao: Anstatt die ganze Fläche zu bekleben, ließ Nucao nur ein Miniaturplakat drucken und klebte es mitten auf den Werbeträger.

Gekostet haben kann diese Aktion nicht viel: Geht man vom Durchschnittspreis aus, zu dem Ströer ein Großformat-Plakat in Leipzig vermarktet, hat Nucao wohl um die 755 Euro für die Werbeträger bezahlt. Selbst mit der Gage für die Marketing-Agentur Scholz & Friends und dem Druck der Miniplakate kann das nicht groß ins Gewicht fallen.

Gelohnt haben wird sich das allemal, denn Nucao vermarktet die Aktion auf Social Media nun sehr clever als „papiersparendste Kampagne der Welt“. Auf Linkedin erhielt der Beitrag bereits in den ersten 24 Stunden rund 3.200 Likes und wird fleißig geteilt. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare, die die Idee teilweise loben, teilweise als Greenwashing abtun. Hier sei nur gesagt: Der Carbon Footprint von drei Plakatflächen ist in der Regel überschaubar. Vor allem, wenn man ihn auf die erzielten Kontakte herunterrechnet. Die sind dank der Social-Media-Beiträge nämlich beachtlich. Wir finden es einfach schön, zu sehen, wie jemand das gute alte Plakat so kreativ für Social-Media-Marketing nutzt.

