Mindestens so spektakulär wie die Eröffnungsfeier war die dreistündige Zeremonie, in der das olympische Feuer gestern gelöscht wurde und die olympische Flagge an Los Angeles übergeben wurde. Viel Geheimnis wurde im Vorhinein darum gemacht, welche Stars wohl dabei sein würden. Das Aufgebot war groß, doch schließlich war es Tom Cruise, der die meisten Schlagzeilen machte: Er sprang vom Dach des Stade de France, schnappte sich die Fahne und düste mit seinem Motorrad Richtung LA.

ProAV-technisch war jedoch die Show des Theaterregisseurs Thomas Jolly das Highlight, der mit hunderten von Tänzern die Suche nach den olympischen Ringen nachstellte. Die Bodenkulisse bildete eine abstrakte Weltkarte mit in sich verschobenen Platten. In diese baute man Videoflächen ein, die stark nach LED aussahen. Diese leuchteten mit perfekt synchronisierten und auf die Show abgestimmten Videoanimationen auf. Sie sorgten gemeinsam mit einer Lichtershow und einem Feuerwerk dafür, dass der Auftritt an Dramatik fast nicht zu übertreffen war:

Ganz leise und geheimnisvoll fing es an, als ein goldener Alien auf den Stadionboden flog. Er begann seine Mission, nach den Ursprüngen der Olympischen Spielen der Antike zu suchen, zunächst alleine, dann mit Unterstützung von als Außerirdische verkleideten Tänzern. Gemeinsam rollten sie schließlich die riesigen olympischen Ringe aus dem Boden auf. Die bildeten dann die Kulisse für den Opernsänger Benjamin Bernheim. Begleitet wurde er von dem Schweizer Pianisten Alain Roche, der auf einem fliegenden Klavier die „Hymne an Apollo“ spielte.

Die Dramatik ging in Freude über, als die Athleten auf die Bühne sprangen und die französische Rockband Phoenix auftrat und Tom Cruise dann seine Show abzog. Insgesamt ein gelungener Abschluss für eine Olympiade, die eine überwältige Stimmung nach Paris und in die Welt brachte.

Hier sind die Highlights der dreistündigen Abschlussfeier zu sehen:

