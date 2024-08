Mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 startet Kathrin Franssen als Chief Media Officer bei OMD Germany. Sie berichtet an OMD-CEO René Coiffard.

In den vergangenen vier Jahren gestaltete Kathrin Franssen bei Tiktok die Organisationsentwicklung für den DACH-Raum sowie die Niederlande mit und das baute das Agenturteam auf. In ihrer neuen Rolle bei OMD Germany wird sie die Teams für Digital und TV an allen deutschen Standorten verantworten und dafür sorgen, dass ihre Expertise zukünftig besser und integrierter für die Kundschaft der Agentur zugänglich gemacht wird. Dazu gehört insbesondere der weitere Ausbau von Lösungen in Themenfeldern wie Total Video, Performance-Marketing, Retail Media, Cookieless und Measurement.

Weiterhin wird die Aufgabe der 52-Jährigen darin bestehen, fortlaufend die internen Strukturen und Prozesse agiler zu gestalten sowie neue Produkt- und Serviceangebote zu entwickeln. Dafür wird sie auch die Kollaboration mit den Tool- und Daten-Experten in der Omnicom Media Group Germany weiter intensivieren.

Shutterstock weitere Berufsstation

Vor ihrer Zeit bei Tiktok war Kathrin Franssen fünf Jahre lang für Shutterstock tätig, zuletzt seit 2018 als Director Agency Partnerships DACH & Benelux. Ihren Berufsweg startete sie in einer Content-Agentur bei Bertelsmann.

„Mit Kathrin haben wir unsere absolute Wunschlösung für die neu geschaffene Position der Chief Media Officer gefunden. Kaum jemand sonst verkörpert unseren Anspruch „create what´s next“ so sehr wie sie. Sie ist eine echte Digital-Expertin, kennt sich bestens in der Agenturlandschaft aus und weiß genau, was viele Kund*innen heutzutage umtreibt. Kathrin kann Transformationsprozesse erfolgreich führen und behält dabei auch immer die Mitarbeitenden fest im Blick“, sagt René Coiffard, CEO OMD Germany.

Kathrin Franssen kommentiert: „Aufgrund des aktuellen Kulturwandels sowie der technologischen Transformation und der sich damit verändernden Anforderungen der Zielgruppen an die Kommunikation fordern Kund*innen zu Recht eine konsequente Omnichannel-Planung und -Betreuung, von der Strategie bis hin zur Optimierung. Das ist für mich Antrieb, uns künftig gemeinsam mit den Expert*innen-Teams noch holistischer aufzustellen. Die Vision, OMD zur meistgeliebten Agentur zu machen, ist dabei für mich ein starker Motivator, da sie impliziert, dass bei allen Veränderungen unsere Kund*innen und Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen müssen.“

