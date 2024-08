Mit einer OLED-Kampagne tourt Samsung Display diesen August durch New York. Kein geringeres OoH-Medium als einen von New York’s ikonischen City-Tour-Bussen suchte sich die Schwester von Samsung Electronics dafür aus. Die Kampagne ist gleich auf zwei Ebenen bemerkenswert: Einerseits ist sie bemerkenswert analog dafür, dass sie eine Display-Technologie bewirbt. Andererseits betont sie Samsungs OLED-Offensive im Consumer-Segment. Hier bilden die Displays schließlich die Basis für die Fold- und Flip-Phones – normalerweise bewirbt Samsung Electronics diese aber direkt. Hier steht die Technologie im Vordergrund.

Samsung Display ließ den Bus komplett in Meeresoptik-Design folieren. Ein grinsender Hai schwimmt mit einem faltbaren OLED-Display in der Flosse über die Frontseite des Busses, der die Aufschrift „Jawsome OLED“ – eine Anspielung auf den Steven-Spielberg-Thriller „Der weiße Hai“, der im Englischen den Titel „Jaws“ trägt. Auf dem Oberdeck stellt die Folierung die Busfahrgäste als im Meer planschende Urlauber dar. So will Samsung „OLED-Vibes“ in den Big Apple bringen – vom Empire State Building über den Central Park bis zum Times Square. Hier läuft parallel auch ein DooH-Spot auf einem der großen Screens.

Samsung Electronics setzt vom Schwesterunternehmen produzierte OLED-Displays vor allem bei Kleinformaten wie Mobiltelefon- oder Cockpit-Screens ein. Seit 2022 bietet nach jahrelanger Pause auch wieder Großformat-OLED für das Consumer-Segment – die bezieht Samsung aber vom Wettbewerber LG.

