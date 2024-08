Jetzt, wo die Olympischen Spiele vorbei sind, lockert das IOC allmählich seine PR-Zügel: Unternehmen, die an den Austragungsorten beteiligt waren, dürfen jetzt darüber sprechen. So auch Panasonic Connect, globaler Sponsor der Paris-Olympiade: Auf Linkedin postete das Unternehmen über eine coolen Projection-Mapping-Installation in der Radsporthalle, die als Pre-Show auf der Fahrbahn gezeigt wurde.

Dieser Artikel erschien zuerst in englischer Sprache auf Sixteen-Nine, dem Portal des invidis-Contentpartners Dave Haynes.

Die Pre-Show füllte mit 40 DLP-Projektoren mit 35.000 Lumen Lichtleistung von Panasonic die gesamte Strecke im Pariser Velodrom aus. Die Show erinnert ein wenig an eine Aktion beim Sprintfinale der Olympischen Spiele in Tokio vor drei Jahren. Ob es in der Leichtathletik auch dieses Jahr etwas ähnliches gab, konnte ich nicht herausfinden.

Auch einige der Echtzeit-Technologien, die man dieses Jahr in den Fernseh-Übertragungen verwendete– wie Grafiken beim Schwimmen und Live-Stockraten beim Rudern – waren beeindruckend. Solche Technologien könnten auch für Digital-Signage-Unternehmen interessant sein: Wenn Sensoren ein Rückenschwimmrennen verfolgen können, sollten sie auch Gabelstapler und Roboter in einem Lagerhaus verfolgen können.

