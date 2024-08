Sven Frackowiak wechselt nach fast zwölf Jahren bei Aopen zu DTW Networks, einem der führenden Digital Signage-Installationsanbieter mit Sitz im sächsischen Wolkenstein. Bei DTW ist er seit 1. August 2024 als Chief Sales Officer (CSO) tätig und verantwortet damit die Bereiche Vertrieb und Kundenbetreuung. In seiner neuen Position will Sven Frackowiak das Unternehmen gemeinsam mit CEO Jörg Burkert, den er bereits seit rund 15 Jahren kennt, strategisch weiterentwickeln und das Wachstum der letzten Jahre vorantreiben.

Zu seinen Hauptzielen bei DTW zählt Sven Frackowiak den Ausbau der Marktposition und die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Dazu will er sich auf maßgeschneiderte Installations- und Servicedienstleistungen sowie auf die Nutzung der neuen Infrastruktur am Hauptsitz in Wolkenstein fokussieren.

