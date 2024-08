PPDS nimmt Robert Luther und Brandon Wilkinson in seine nordamerikanische Führungsriege auf. Zusammen haben die beiden mehr als 50 Jahre Erfahrung in der AV-Branche, einschließlich Vertrieb, Projektmanagement und Technik bei AV-Herstellern, Distributoren und Re-Sellern. Sie berichten an Bruce Wyrwitzke, den Vertriebsleiter bei PPDS für Nordamerika, und sollen das Wachstum des Unternehmens vor allem im Bereich Indoor- und Outdoor-LED vorantreiben.

Robert Luther tritt in der Rolle des Director of DV-LED Sales and Support an. Er ist seit 2011 in der AV-Branche tätig und hat sich nach Angaben von PPDS in den letzten fünf Jahren auf DV-LED spezialisiert. Zuletzt war er Produktmanager für LED bei Ross Video und zuvor Business Development Manager bei Exertis. In seiner neuen Rolle soll er Markteinführungs-Strategien für DV-LED in Nordamerika entwickeln, neue Absatzmöglichkeiten identifizieren und Beziehungen zu Vertriebspartnern aufbauen. Darüber hinaus soll er an der Entwicklung der Roadmap für zukünftige DV-LED-Produkte von Philips mitwirken.

Brandon Wilkinson kommt als Field Application Engineer ins Team. Er begann seine AV-Karriere 1993 und arbeitete seither in verschiedenen Positionen im Vertrieb, Betrieb und Management. In den letzten fünf Jahren spezialisierte er sich auf den Verkauf und die Integration von AV-Lösungen bei Howard Technology Solutions. PPDS soll er in ganz Nordamerika mit Fokus auf Digital Signage unterstützen.

Bruce Wyrwitzke sagt: „Robert und Brandon haben die unglaublichen Möglichkeiten erkannt, die PPDS bietet, und ich freue mich, sagen zu können, dass sie alle sofort losgelegt haben. Wir haben große Wachstumschancen, und mit unseren erstklassigen Lösungen und den besten Talenten der Branche an Bord sieht die Zukunft rosig aus.“

