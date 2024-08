Purelink verkündet eine strategische Partnerschaft mit Quantum Sphere, einem australischen Distributor für audiovisuelle Produkte. Damit erschließt Purelink, ein deutscher Anbieter mit Hauptsitz in Rheine, den australischen Markt mit seinen AV-Konnektivitätslösungen.

„Diese Region ist ein abgelegenes Gebiet mit einem erheblichen Zeitzonenunterschied, so dass ein Partner mit tiefem Wissen und umfassender ProAV-Kompetenz unerlässlich ist“, sagt Ron Guggenheim, Chief Growth Officer bei Purelink. „Quantum Sphere verfügt über diese Fähigkeiten und ein tiefes Verständnis dafür, was es braucht, um einen Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für komplexe Systemintegration zu repräsentieren.“ Gemeinsam mit Quantom Sphere wolle man den Markt nun mit deutscher Servicequalität unterstützen.

Quantum Sphere ist ein 1998 gegründetes Unternehmen, das audiovisuelle Markengeräte an Systemintegratoren, Reseller, Installateure, gewerbliche Kunden und ausgewählte Fachhändler vertreibt und liefert. Die Partnerschaft wurde laut Purelink nach ersten Gesprächen auf der Integrated Systems Europe (ISE) in Barcelona geschlossen. Quantum Sphere suchte nach einem zuverlässigen Anbieter von Konnektivitätslösungen, während Purelink einen autarken Partner benötigte, der auch über eigene Pre-Sales- und technische Support-Kapazitäten verfügt. Quantum Sphere hat diese Anforderungen nach Angaben von Purelink erfüllt, was zur Zusammenarbeit im selben Jahr führte.

