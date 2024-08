Centro, Entwickler einer Smart-Building-App für Education-, Hospitality-, Wohn- und Corporate-Anwendungen, hat seine Ernennung zum offiziellen Partner von Crestron bekannt gegeben. Die Partnerschaft sei „ein wichtiger Schritt auf dem Weg von Centro, das vernetzte Nutzererlebnis in einer Vielzahl moderner Umgebungen zu revolutionieren“.

Centro wurde bereits auf den Ständen von Crestron auf einigen Messen vorgestellt, darunter die ISE und und die Infocomm 2024. Die Teilnehmer konnten aus erster Hand die Integration der App von Centro in die Benutzeroberflächen einer Crestron- oder Crestron Home-Lösung sowohl in einem Hotel als auch in einer MDU-Umgebung erleben.

„Unsere Partnerschaft mit Crestron unterstreicht die Botschaft, dass Benutzer mit Centro wirklich nahtlos verbundene Umgebungen mit Zugang zu gemeinsamen Ressourcen, Diensten und Gebäudesystemen erleben können“, erklärt Tony Howards, Mitbegründer von Centro. „Centro kann auf bestehenden Crestron-Plattformen laufen, die bereits in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen und einigen Gastgewerbeumgebungen beliebt sind, um eine Vielzahl von Kommunikationskanälen in einer einzigen Benutzeroberfläche zu vereinen, unabhängig davon, ob es sich um ein mobiles Gerät des Benutzers oder einen Crestron-Touchscreen handelt.“

Zurzeit wird die Centro-App auch in das Portfolio der Terminplanungslösungen von Crestron integriert, sodass zum Beispiel Arbeitsplatzbuchungen über die App möglich sind.

