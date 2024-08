Sphere Entertainment beteiligt sich an einem neuen Sport-Streaming-Angebot: Die neue Gotham Sports App von MSG Networks und Yes Network bietet ab Herbst regionales Streaming für Teams wie die Knicks und Yankees.

Sphere Entertainment ist nicht nur Betreiber der Las Vegas Sphere – zum Konzern gehören eine ganze Reihe Unternehmen aus verschiedenen vertikalen Märkten. Darunter zählt unter anderem AV-Lieferanten wie der Audiospezialist Holoplot sowie Teile des LED-Herstellers Saco. Aber auch das TV-Netzwerk MSG Networks gehören dazu. Das launcht jetzt unter Gotham Advanced Media and Entertainment (GAME), einem Joint Venture mit Yes Network, eine neue App für Sport-Streaming.

Noch vor der regulären NBA- und NHL-Saison soll die Gotham Sports App live gehen. Sie vereint MSG+ und die Yes App und bietet regionales TV- und Direct-to-Consumer-Streaming für die New York Knicks, New York Rangers, New Jersey Devils, New York Islanders, Buffalo Sabres, Brooklyn Nets und New York Yankees.

Abonnenten von MSG Networks und Yes in den entsprechenden regionalen Sendegebieten (New York State, Connecticut, Nord- und Zentral-New Jersey sowie Nordost-Pennsylvania) sollen die Gotham Sports App ohne zusätzliche Kosten erhalten. Die App soll Funktionen wie ein fortschrittliches Live-Statistik-Paket, kostenlose Echtzeit-Spiele, ein Treueprogramm und einfachen Zugang zu den Teams bieten.

Zum Start wird die App auf Geräten und Plattformen wie Amazon Fire TV, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Roku und dem Internet verfügbar sein. Weitere Plattformen sollen folgen. Für Nutzer ohne traditionelles TV-Abonnement wird die Gotham Sports App die Dienste MSG+ und Yes App sowie ein kombiniertes Paket zum Kauf anbieten.

