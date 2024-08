Der US-Integrator USSI Global hat einen neuen Präsidenten. Nach vier Jahren als COO wurde Anthony Morelli zum President befördert.

Anthony Morelli berichtet an CEO David Christiano und wird das Tagesgeschäft in den drei Geschäftsbereichen von USSI Globalleiten: Broadcast- und Netzwerklösungen, Digital Signage sowie elektronische Business- und Consumerlösungen. Alle Abteilungsleiter in den Bereichen Betrieb, Finanzen, Umsatz, Verwaltung und anderen Unternehmensfunktionen werden an ihn berichten

Der neue President kam 2020 zu USSI Global, nachdem er unter anderem bei Harris Corporation, Artel Video Systems und Avid Technology VP- und C-Level-Positionen in den Bereichen Service und Vertrieb bekleidete. Seine Karriere begann im Finanzwesen, bevor er kundenorientierte und leitende Funktionen übernahm.

Landesweiter Drive-Through-Rollout

Als COO war Morelli maßgeblich daran beteiligt, das Umsatz- und Ertragswachstum von USSI Global in den vergangenen vier Jahren mehr als zu verdoppeln. Zu den Erfolgen gehörte unter anderem der landesweite Digital-Menu-Rollout am Drive-Through einer bekannten QSR-Kette, der mehrere tausend Standorte umfasste.

Morelli war auch maßgeblich an der Einführung des Managed Service-Angebots von USSI Global beteiligt, das durch erweiterte Service Level Agreements wie 24/7-Remote-Mangagement wiederkehrende Umsätze mit wichtigen Kunden generierte.

Vernetzung der Geschäftsbereiche

„Wir werden unsere Managed-Service-Angebote weiter ausbauen, vor allem durch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen unseren Geschäftsbereichen, insbesondere in den Bereichen Broadcast und Digital Signage, wo wir unseren Kunden helfen können, dynamischere Netzwerke mit verschiedenen umsatzsteigernden Inhalten aufzubauen“, kommentiert Anthony Morelli.

„Tonys beständige Führungsqualitäten als COO und seine aufregende Vision für die Zukunft von USSI Global machen ihn zur natürlichen Wahl für die Rolle des Präsidenten, wo er die Verantwortung für die Leitung unserer globalen Geschäftsaktivitäten in allen wichtigen Bereichen übernehmen wird“, sagt David Christiano.

Anzeige