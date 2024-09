Bei Distributor Ingram Micro Deutschland sind 31 neue Auszubildende sowie duale Studentinnen und Studenten ins Berufsleben gestartet. Am Standort Dornach sind es 22, im Logistikzentrum in Straubing 9 neue Nachwuchskräfte. Insgesamt bildet das Unternehmen an beiden Standorten aktuell 80 junge Menschen aus.

Die Ausbildung bei Ingram Micro gibt Einblicke in unterschiedliche Fach- und Technologiebereiche – von Logistik über Vertrieb und Marketing bis zu technischen Disziplinen, insbesondere im Bereich Cloud und Solution Design. Ingram Micro bietet in Deutschland insgesamt zwölf IHK-Berufsausbildungen sowie sieben duale Studiengänge an.

Ehemalige Auszubildende als Führungskräfte

„Wir sind seit insgesamt 45 Jahren erfolgreich am globalen ITK-Markt tätig und bilden in Deutschland bereits seit 30 Jahren den eigenen Nachwuchs aus. Dabei haben wir uns immer wieder neuen Anforderungen gestellt und unsere Organisation neu ausgerichtet. Aktuell befinden wir uns auf dem spannenden Weg zur Platform Company und setzen mit unserer digitalen Plattform Xvantage neue Maßstäbe innerhalb der Distribution. Dadurch bieten wir als Arbeitgeber Sicherheit sowie langfristige Perspektiven und hohe Entwicklungsmöglichkeiten durch abwechslungsreiche Aufgaben“, erklärt Alexander Maier, Senior Vice President und Chief Country Executive Ingram Micro Deutschland und Österreich. Viele ehemalige Auszubildende hätten heute Führungspositionen innerhalb des Unternehmens oder der Branche inne.

Ingram Micro passt sein Ausbildungskonzept immer wieder an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf, projektorientierte Lernsituationen zu schaffen, um die aktive Urteilsfindung und eigene Entscheidungskompetenz Auszubildenden zu fördern. Durch regelmäßige Abteilungswechsel erhalten die Nachwuchskräfte vielfältige Einblicke.