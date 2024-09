IHSE, Hersteller von KVM-Lösungen zur Verlängerung und Umschaltung von Computersignalen, hat seit dem 1. Juli 2024 einen neuen CEO: Michael Spatny, der langjährige CSO von IHSE folgt auf Enno Littmann, der nach mehr als 15 Jahren als Geschäftsführer in den Beirat von IHSE wechselte. Michael Spatny bildete zuvor bereits seit 2019 zusammen mit Enno Littmann das Geschäftsführer-Duo.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und sehe der Aufgabe mit großer Freude entgegen. Diese stützt sich auf ein hochengagiertes Team, ein dynamisches Marktumfeld und unser spannendes Produktportfolio, das wir stetig weiterentwickeln – immer mit dem Ziel, technologische Spitzenleistung zu bringen“, sagt Michael Spatny.

IHSE bietet kundenspezifische Lösungen für das Management von Kontrollraum-Arbeitsplätzen. Neben der Video- und Bedienqualität rückt das Thema Cybersicherheit zunehmend in den Fokus. In Zeiten wachsender globaler Bedrohungen im digitalen Raum ist der Schutz komplexer IT-Systeme ein entscheidender Faktor. So erfahren die sicheren IHSE-Lösungen nach Aussage des Unternehmens aktuell eine große Nachfrage aus internationalen Sicherheitskreisen.