Das IT-Haus erweitert sein Digital Signage-Angebot Richtung Full-Service-Provider. Neben den bisherigen Leistungen in den Bereichen Consulting, Hardware und Installation bietet das Unternehmen nun auch die Erstellung von Content an. Dadurch werde nach Aussage des Unternehmens eine Lücke geschlossen, die besonders für mittelständische Kunden von großer Bedeutung sei.

Die „Creative Services by IT-Haus“ bieten nun vorkonfigurierte Creatives für den Einsatz in Digital Signage-Netzwerken, die kundenseitig verwaltet und angepasst werden können. Hierfür hat das IT-Haus auf unterschiedliche Kundenanforderungen angepasste Packages geschnürt. Somit lassen sich die Templates an das CI anpassen oder im gleichen Stil neue Templates erstellen.

Kai Rath, Team Lead Digital Signage Solutions, erklärt: „Digital Signage stellt aus Sicht des IT-Haus einen deutlichen strategischen Mehrwert dar, nicht nur zur Schaltung von Werbung oder zur Verbesserung der internen Kommunikation. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz, den wir auch im Consulting gemeinsam mit unseren Kunden leben, verstehen wir uns als Prozessoptimierer und Unterstützer bei der Digitalisierung unserer Kundensetups. Bislang endeten unsere Dienstleistungen an der Hardware- und Softwaregrenze. Mit den Creative Services by IT-Haus können wir nun ganzheitlich die Pain Points im Bereich Digital Signage angehen und uns nicht nur Gedanken über das Wie und Wann machen. Am Ende erwartet der Kunde, dass wir uns das WAS anschauen, unabhängig davon, ob er aus der IT, dem Marketing oder dem Projektmanagement kommt.“