Syscomtec vertreibt ab sofort das Produktportfolio von Funtech Innovation, Anbieter von Conferencing-Lösungen, im deutschsprachigen Raum. Die Kooperation markiert den Markteintritt von Funtech Innovation in der DACH-Region.

Funtech Innovation, 2021 in Taiwan gegründet, eröffnete in diesem Jahr seine Europazentrale in Madrid, Spanien. Das Unternehmen ist auf Lösungen für hybride Meetings spezialisiert, insbesondere für Huddle Spaces und mittelgroße Besprechungsräume bis zu zehn Personen. Das Produktangebot umfasst Webcams, Konferenzkameras, Speakerphones und interaktive Displays unter den Marken Innex und !deao. Zudem ist mit Reactivsuite eine Lösung für drahtloses Präsentieren und Zusammenarbeiten dabei. Die Konferenzkameras nutzen KI-Technologie für optimiertes Tracking und Framing.

Syscomtec, ein Distributor für Digital Signage, Visualisierungstechnik, Signalmanagement und Steuerungen, erweitert damit sein Portfolio im Bereich Conferencing. Für professionelles Equipment in hybriden Meetings sieht Syscomtec weiterhin großes Potenzial.

„Bei der ersten Umstellung auf neue Arbeitswelten, wurden sehr schnell Kameras und Speakerphones angeschafft. Der Mehrwert, den intelligente und einfach zu bedienende Lösungen bieten, wird aber erst jetzt erkannt. Und genau diesen Mehrwert bieten die Produkte von Funtech innovation, daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit“, Manuel Krimmer, Vorstand Vertrieb von Syscomtec.

„Wir sind sehr stolz, dass wir Syscomtec für uns gewinnen konnten. Als Start-up-Unternehmen brauchen wir einen starken Distributionspartner, der uns mit seiner Expertise und seinem großen Händlernetzwerk bei der Einführung in einen hartumkämpften Markt unterstützt“, sagt George Chen, General Manager, Fun Technology Innovation EMEA.

Anzeige