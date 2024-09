Großprojekte Indiens CMS-Anbieter greifen in Europa an

Neuer Wettbewerb für Europas CMS-Anbieter – Indiens Digital Signage Software-Anbieter expandieren zunehmend jenseits ihres Heimatmarktes. Nach der Golfregion (UAE, Saudi-Arabien) folgt nun Europa. Mit Pickcel kündigt einer der großen indischen CMS-Anbieter (installierte Basis: mehr als 100.000 aktive Lizenzen in 30 Ländern) seine Expansion auf den europäischen Markt an. Auch andere Anbieter wie Xtreme Media (mehr als 30.000 Lizenzen) entdecken den europäischen Markt für sich.

Software-Entwicklung ist südlich von Mumbai eine der wichtigsten Branchen – kaum ein internationaler Konzern, der in Pune, Bangaloru & Co. nicht große Software-Entwicklungsteams beschäftigt, die auf modernster Architektur entwickeln. Auch der globale Digital-Signage-Marktführer Stratacache verfügt in Indien über ein eigenes Entwicklungsteam. Einer der größten IT-Konzerne weltweit – Infosys – betreut aus Indien heraus Weltkonzerne mit Software und Infrastrukturlösungen.

Nun expandieren auch die im Westen bisher wenig bekannten indischen Digital Signage-Anbieter nach Europa. Pickcel zieht es nach ersten Erfolgen in der Golfregion und Nordamerika jetzt auch nach Europa. Mit Mercedes-Benz, Amazon, Decathlon, NEC oder Uber konnte der CMS-Anbieter bereits namhafte internationale Kunden gewinnen.

Pickcel sieht sich besonders gut aufgestellt, Digital Signage mit Datenquellen wie CRM, ERP oder Business-Intelligence-Plattformen zu integrieren. Neben hoch skalierbaren und stark individualisierten Projekten für Großkunden setzt Pickcel auch auf das Standard-Produktgeschäft mit KMU-Kunden.

Großkonzerne setzen auf CMS-Software Made in India

Pickcel arbeitet mit mehreren Kunden in Europa zusammen, darunter Mercedes-Benz in Deutschland, dem Healthcare-Anbieter Allergosan in Österreich und dem türkische Fashion-Retailer BR Mağazacılık.

Pickcel sucht in der DACH-Region und ganz Europa nach neuen Digital Signage-Integratorpartnern, mit denen man gemeinsam neue Kunden gewinnen möchte. Die Plattform läuft auf zahlreichen Geräten und Systemen wie Android, Windows, Raspberry Pi, Linux und Samsung Tizen OS.

Interessant für mögliche europäische Partner ist Pickcels Digital Signage-Managed-Service-Angebot. Hier profitiert der Anbieter von der IT-Erfahrung und einer im Vergleich zu Europa sehr wettbewerbsfähigen indische Kostenstruktur.