Tateside eröffnet in London einen neuen Showroom für Konferenz- und Digital Signage-Lösungen. In drei Zonen führt der Integrator Android-, Teams- und Zoom-basierte Meeting-Setups vor.

Der AV- und IT-Integrator Tateside richtete in London einen neuen Showroom ein. Vor allem auf den Bereich Conferencing ausgelegt, zeigt der Showroom aber Digital Signage-Lösungen. Tateside unterteilte die Fläche in drei Hauptzonen: einen Android-basierten Konferenzraum, einen Microsoft Teams Room und einen Zoom Room. In jedem der Räume integrierte das Unternehmen Display-Audio- und Raummanagement-Lösungen verschiedener Hersteller.

Die Android-basierte Konferenzzone ist mit Samsung-Displays und Neat-Geräten ausgestattet. Der Windows-basierte Microsoft Teams Room zentriert sich um ein interaktives 105-Zoll-Display in 21:9-Format. Auf diesem Display demonstriert Tateside die Mago-Collaboration-Software, die Videokonferenzen über mehr als 15 Plattformen unterstützt. Der Zoom Room läuft auf einem Neat Board. Weitere Technologien umfassen eine Cisco-Raumbar, Neat Frame, Desk Pro und Produkte von Airtame für drahtloses Screen Sharing.

Der gesamte Showroom ist mit Audiolösungen von K-Array, 1Sound, Bose Professional, Shure und Sennheiser ausgestattet. Netzwerk- und BYOD-Funktionen werden durch Lightware Taurus USB-C-Lösungen und Netgear AV-Line-Switches unterstützt, während Powersoft-Verstärker den Sound über Dante-Netzwerke verteilen. An den Wänden hängen Beispiele für Digital Signage-Lösungen von Tateside sowie Akustiklösungen von Devorm und Re-Felt.

Zusätzlich ist der Ausstellungsraum mit Neowit-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, durch Raumsensoren Nutzungsdaten zu erfassen. „Die Neat-Geräte für Besprechungsräume und die physischen Raumsensoren geben Daten an die Neowit-Plattform weiter, so dass wir genau wissen, wie der Raum genutzt wird“, erklärt Jack Cornish, Technischer Direktor bei Tateside. „Wir hören von unseren Kunden immer häufiger von Gesprächen über ‚Geister-Meetings‘ und die effektive Nutzung von Räumen, und mit dem Demoraum können wir Unternehmen zeigen, wie sie eine Plattform wie Neowit nutzen können, um diese Herausforderungen zu meistern.“

Tateside konzipierte den Demoraum so, dass er anbieterunabhängig ist und eine Vielzahl von Konfigurationen und Produkten zeigt. „Es ist ein Sandkasten, in dem wir experimentieren, unsere Kunden auf der Grundlage von Erfahrungen aus der Praxis beraten und die greifbaren Vorteile unserer Lösungen demonstrieren können“, sagt Jack Cornish.

Anzeige