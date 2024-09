Vuwall, kanadischer Anbieter von Videowall-Controllern, eröffnet eine neue Demo-Einrichtung im Showroom der SBFI Group in der Leadenhall Street, London. Die Einrichtung zeigt Vuwalls Technologie in Kombination mit SBFI-Kontrollraummöbeln und Samsung-Displays.

Die Demo-Anlage umfasst die IP KVM-Lösung von Vuwall, einschließlich PAK 40 Videowall- und KVM-Knoten sowie Vustream 350 IP-KVM-Encoder. Das Controlvu-Touchpanel und die TRx-Softwareplattform sollen eine benutzerfreundliche Verwaltung von Videowalls, KVM-Operationen und AV-over-IP-Distribution bieten.

In unmittelbarer Nähe zur neuen Vuwall-Demo-Einrichtung können Besucher aktuelle Installationen in realen Kontrollraumumgebungen besichtigen, wo Vuwall-Systeme mit Genetec, Milestone und Synectics VMS-Systemen integriert sind.

„Wir freuen uns, Fachleute, Partner und Kunden einladen zu können, unsere Videowand- und KVM-Management-Lösungen in dieser beeindruckenden britischen Demoeinrichtung zu erleben“, sagt Paul Brooks, Business Development Manager bei Vuwall. „Wir schätzen unsere Partnerschaft mit dem SBFI sehr und freuen uns darauf, Besuche bei Unternehmen in der Nähe zu arrangieren, damit unsere Kunden unsere Technologie in Aktion erleben können.“

Anzeige