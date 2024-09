Ocean Outdoor Nordic, DooH-Anbieter in Nordeuropa und Teil der Ocean Outdoor Group, und der europaweit tätige Digital Signage-Integrator Visual Art haben ihren Kooperationsvertrag verlängert und intensiviert: Visual Art wird Ocean Outdoor Nordic weiterhin mit Digital Signage und SaaS-Dienstleistungen versorgen. Der Integrator beziffert den Wert des neuen Vertrags, der nun bis 2028 läuft. auf 100 Millionen Schwedische Kronen, das sind rund knapp 9 Millionen Euro.

Das Netzwerk von Ocean Outdoor mit fast 2.500 Screens, die an mehr als 400 Standorten in der gesamten nordischen Region platziert sind – unter anderem in Locations von Westfield, Danske Shopping Center und Jernhusen – soll somit weiter ausgebaut werden

„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Visual Art zu verlängern. Ocean bietet unseren Partnern und Werbetreibenden eine starke Wertschöpfungskette, und diese Vereinbarung unterstützt dies weiter. Die Zusammenarbeit mit Visual Art ist wichtig, da wir unsere führende Position im Bereich Digital-out-of-Home festigen, wo wir einen großen Schwerpunkt darauf legen, Räume in Orte zu verwandeln und so innovative und ansprechende Orte für die Markenkommunikation zu schaffen“, sagt Anders Axelsson, CEO von Ocean Outdoor Nordic.

Kooperation mit Historie

„Wir sind stolz darauf, zum Erfolg von Ocean Outdoor beizutragen und freuen uns darauf, weiterhin innovative und wertschöpfende Digital Signage-Lösungen zu liefern. Unser Ziel ist es, die weltweit besten Digital Signage-Lösungen im DooH-Segment zu liefern, und wir freuen uns darauf, unsere führende Marktposition weiter zu festigen“, sagt Pontus Meijer, CEO der Visual Art Group. Fortschritte in der Digitalisierung und KI würden zunehmend dynamische Umgebungen für Werbung und Kommunikation schaffen.

2019 verkaufte Viusal Art sein Werbenetzwerk an Ocean Outdoor, doch die Zusammenarbeit blieb eng. Wie Pontus Meijer im invidis-Interview im vergangenen Jahr erläuterte, teilen sich die Unternehmen Retail Media und DooH auf, da sie auf unterschiedlichen Erlösmeldungen basieren. Unsere Freunde von Ocean Outdoor sind die Experten von DooH-Vermarktung. Visual Art wird keine DooH-Kampagnen verkaufen“, betont Pontus Meijer. „Wir sehen uns als Trusted Advisor für Retailer, die über keine eigene Retail-Media Abteilung-verfügen.“

Anzeige