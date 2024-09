TD Synnex Maverick hat eine strategische Vertriebspartnerschaft mit Navori Labs verkündet. Der Distributor wird die Digital Signage-Software von Navori in 20 europäischen Ländern anbieten. Im Rahmen der Partnerschaft wird TD Synnex Maverick seinem Netzwerk von Resellern und Systemintegratoren Zugang zu den Digital Signage-Lösungen von Navori bieten und gleichzeitig umfassenden technischen Support und Schulungen für Partner anbieten, die ihr Angebot im Bereich Digital Signage erweitern möchten.

Das System von Navori ermöglicht Integratoren eine klare Darstellung auf 8K-Displays mit Live-Daten und Interaktivität. Es bietet zudem native Unterstützung für fast alle Formate. Darüber hinaus erleichtern Inhalts-Vorschauen und die Nachverfolgung von CMS-Bearbeitungen die Verwaltung von Digital Signage. Zudem lässt sich die Navori-Plattform mit ChromeOS-Geräten integrieren.

Digital Signage wächst

Joan Aixa, European Business Development Director bei TD Synnex Maverick, erläutert: „Wir freuen uns, mit Navori Labs, einem führenden Unternehmen der Digital Signage-Branche, zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserer Strategie, unseren Reseller-Partnern eine breite Palette an Digital Signage Softwarelösungen anzubieten, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Die Navori-Plattform läuft auf allen Arten von Hardwarelösungen, was sie kompatibel mit vielen anderen Marken von Maverick macht und Integratoren, die sich mit Digital Signage befassen, eine hervorragende Möglichkeit für wiederkehrende Einnahmen bietet. Wir wissen, dass dies ein stark wachsender Bereich in der Branche ist, daher werden wir umfassende Unterstützung bereitstellen, um die Schulung der Software für die Nutzer so schnell wie möglich zu gestalten.“

Jeffrey Weitzman, Managing Director bei Navori Labs, fügt hinzu: „Das weitreichende Vertriebsnetzwerk von TD Synnex Maverick und ihre Expertise im AV-Bereich machen sie zu einem idealen Partner für uns. Die Navori Digital-Player-Software kann jede Hardware in eine Display-Signage-Lösung verwandeln, und wir wollen den Kanal darin schulen, wie dynamische Inhalte. Gestaltung und Platzierung das Publikum durch den Content Designer und Live-Daten-Streaming fesseln können.“