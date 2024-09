Der schnellste Wagen der Welt machte letzte Woche Halt am New Yorker Times Square: Rimac präsentierte seinen Nevera R hier zum zweiten Mal überhaupt der Öffentlichkeit. Mit dem Auftritt startete der Sportwagenhersteller nicht nur eine Promotion-Tour entlang der US-Ostküste, sondern auch eine Social-Media-Kampagne: Rimac positionierte den Nevera R vor der Screen-Kulisse am Times Square und spielte auf zwei der LED-Flächen einen Spot zum „schnellsten Auto der Welt“ ab. Den Mitschnitt dieses Live-Moments verbreitete Rimac auf Tiktok, Facebook und Co.

Rimac hatte sein neues Speedmonster auf der Monterey Car Week in Kalifornien diesen August vorgestellt. Mit dem Nevera R schraubte der kroatische Hypercar-Entwickler die Leistung seines Nevera-Basismodells noch einmal hoch: Von 0 auf 100 km/h in 1,74 Sekunden schafft es das Elektroauto. Theoretisch kann er 412 km/h schnell werden, ist aber bei 350 hm/h abgeriegelt.

Nur 40 Modelle produziert Rimac vom Nevera R. Der Wagen, der am Wochenende auf dem Times Square zu sehen war, ist einer davon. Der hat sich jetzt auf den Weg nach Long Island zur Oldtimershow The Bridge aufgemacht, bevor er bei zwei Rimac-Showrooms in Greenwich und Manhattan Halt macht. Alles Orte, an denen sich die Superreichen der USA aufhalten – die Zielgruppe also für den rund 2,5 Millionen teuren Nevera R.