Die US-amerikanische Sportswear-Marke Under Armour hatte 2022 ihre Store-Expansion in Europa begonnen. Nachdem die Marke in EMEA vorher nur über Retail-Partner zu bekommen war, wollten die US-Amerikaner den Direct-to-Consumer-Channel stärken. Dafür setzten sie auf stark digitalisierte Flagship-Filialen. Digital Signage-Partner war von Anfang an die LED Dream Group aus Barcelona. Nach einem Standort in Amsterdam eröffnete Under Armour drei weitere in England, darunter einen Flagship an Londons bekanntester Shoppingmeile, der Oxford Street. Das Konzept bleibt dasselbe: viel LED hilft viel.

Gemeinsam haben alle Stores, dass mindestens ein 75-Zoll-Hochformat-Display von Philips oder LG zwischen den Regalen hängt. Zusätzlich setzte die LED Dream Group bei den einzelnen Flagships auf verschiedene Eyecatcher-Installationen. In der Londoner Battersea-Filiale ist ein LCD-Laserprojektor der PT-VMZ71-Serie von Panasonic. Im Store in Londoner Stratford Westfield ist es eine drei Meter hohe und 1,6 Meter breite transparente LED.

Im Oxford-Street-Standort leuchtet eine LED-Wall auf der Fassade oberhalb des Schaufensters. Über diese digitale Fläche transportiert Under Armour den Brand-Slogan „Protect this House“ nach draußen. Der Slogan reflektiert den Ursprung der Marke, die mit Kampfsportbekleidung startete. Das Store-Design ist von der City of London und dem London Underground inspiriert. Innerhalb des Stores soll es mehrere innovative Features wie Touchscreens in den Umkleiden geben.

Der neue Flagship markiert laut Under Armour einen Meilenstein in seiner europäischen Expansion. Insgesamt hat das Unternehmen nun rund 200 Stores in der EMEA-Region.

Anzeige