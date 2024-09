Virtual Production LG beteiligt sich an Mo-Sys

LG Electronics beteiligt sich an Mo-Sys Engineering, einem Entwickler von virtuellen Produktionen und Kamerarobotik. LG tätigt hier eine Seed-Investition, also eine strategische Investition in ein Unternehmen, bevor dieses ein Produkt herausgebracht oder Umsätze generiert hat.

Mit diesem Schritt will LG in Zukunft sein Angebot im Bereich Produktions- und Rundfunktechnologien zu erweitern und entsprechende hardware- und softwarebasierte Lösungen bereitzustellen.

Virtual Production ist immer noch ein wachsender Markt, und auch LG hat spezielle LED-Produkte hierfür im Angebot -wie zum Beispiel auf der ISE 2023 im großen Stil demonstriert. Durch die Beteiligung an Mo-Sys kann LG nun eine Kombination aus LED-Displays, Controllern und XR-Systemen anbieten.

Die virtuellen Produktionslösungen wird LG auf der IBC 2024 vom 13. bis 16. September in Amsterdam zeigen.