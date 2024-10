In einer Sportbar in Dallas gibt es jetzt eine LED-Wall rund um einer der kreisförmigen Bars, sodass sie für jedermann sichtbar ist.

Die Hero Bar am 3090 Nowitzki Way befindet sich neben dem American Airlines Center, dem Heimstadion der Dallas Stars aus der NHL und der Dallas Mavericks aus der NBA. Der runde Bildschirm ist gut zwei Meter hoch, hat einen Umfang von 14,3 Metern und eine Diagonale von 4,5 Metern. Er verwendet 2,5-Millimeter-LEDs des chinesischen Herstellers Shenzhen Leder Electronics und wurde von der lokalen Firma Azar Pixel installiert, die nicht nur für die Vermarktung und Integration zuständig ist, sondern sich auch mit der Reparatur von LEDs befasst.

Die aggregierten Displays nutzen Novastar für die Steuerung; der LED-Ring kann einen einzigen Inhalt wiedergeben oder sich in bis zu 16 verschiedene Feeds aufteilen – was an großen Football- und Basketballspieltagen nützlich wäre.

Hier ist ein Video der Installation:

