Eine DSGVO-konforme Datenplattform für das Training von KI-Modellen: Schwarz Digits, die IT-Tochter der Schwarz Gruppe, und Deutsche Bahn gaben auf dem Digitalgipfel 2024 der Bundesregierung die Gründung des Datahub Europe bekannt. Die Plattform sammelt Daten aus Industrie und Medien, bereitet sie auf und stellt sie anschließend Unternehmen zur Verfügung, um KI-Modelle in einer sicheren Infrastruktur zu trainieren. Damit wollen die Konzerne die Entwicklung unternehmensspezifischer KI-Lösungen „Made in Europe“ beschleunigen.

Urheber sollen Datensouveränität behalten

Zu den Datenpartnern gehören Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter die Frankfurter Allgemeine Zeitung und DVH Medien. Die Daten sollen ausschließlich zweckgebunden genutzt werden, und die Partner sollen die Souveränität über ihre Daten behalten. Auch rechtliche Vorgaben wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der EU AI Act und das Urheberrecht sollen eingehalten werden.

„Entscheidende Lücke in der EU“ geschlossen

Plattform- und KI-Partner wie Aleph Alpha, Stackit, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und die TU Darmstadt unterstützen die Entwicklung und Implementierung von KI-Anwendungen. Die Nutzung soll für dem öffentlichen Sektor und wissenschaftlichen Einrichtungen gleichermaßen offenstehen wie der Industrie. Verkehrsminister Volker Wissing bezeichnet den Datahub als „dringend benötigte Datenplattform“. Mit qualitativ hochwertigen KI-Trainingsdaten schließe man „eine entscheidende Lücke in der EU“.

Als eine der ersten Anwendungen wurde Audit GPT auf dem Digital-Gipfel 2024 vorgestellt. Die KI-Anwendung soll die Revisionsarbeit erleichtern, indem sie Prüfberichte standardisiert. Pilotiert wird sie bei der Deutschen Bahn und der Schwarz Gruppe.

Schwarz-eigene Cloud als Plattform-Partner

Schwarz Digits nutzt KI bereits für verschiedene Aufgaben innerhalb der Unternehmensgruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, beispielsweise zur Optimierung von Lieferketten, für automatisierte Produktbeschreibungen und zur Entlastung der Verwaltungsmitarbeiter. „Dabei ist essenziell, dass wir unsere Daten sicher und datenschutzkonform speichern, verwalten und verarbeiten“, sagt Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits.

Deshalb entwickelte die IT-Sparte seine eigene Cloud Stackit, die auch andere Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand nutzen können. Die Rechenzentren dafür unterhält Schwarz Digits in Deutschland. Nun will das Unternehmen gemeinsam mit der Bahn eine europäische Datenplattform für die KI-Wertschöpfung mit demselben Anspruch an Datensouveränität aufbauen.

