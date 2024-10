Epson begann mit dem Bau seines seit Jahren geplanten Experience Centers in Neuss. Auf einer Fläche von 2.600 Quadratmetern soll hier ein Technologie- und Schulungszentrum entstehen, das großformatige Druckmaschinen für Textil und Signage, industrielle Etikettendrucksysteme, Roboter und Technologien wie die Dry Fiber Technologie für Recyclingverfahren präsentiert. Ende 2025 soll das Gebäude fertiggestellt werden. Bauherr ist die Bema Group, die bereits 2022 Epsons Hauptsitz in Düsseldorf realisiert hat. Goldbeck-West ist für die Umsetzung des Projekts verantwortlich.

Derzeit betreibt Epson seine Produkt- und Technologiepräsentationen an zwei Standorten, Meerbusch und Ratingen. Das neue Center in Neuss wird die Standorte als eine zentrale Präsentationsfläche ersetzen. „Das Epson Experience Center wird ein Ort für gelebte Innovation. Hier werden unsere neuesten Epson Technologien und Produkte ihre Heimat finden, und nicht selten zum ersten Mal in Europa vorgestellt werden. Wir möchten für unsere Kundinnen und Kunden einen Ort für einen professionellen Austausch schaffen und unserer Expertise einen optimalen Raum geben“, sagt Michael Rabbe, Geschäftsführer von Epson Deutschland

Das Gebäude soll nach hohen ökologischen Standards errichtet werden, beinhaltet beispielsweise eine Photovoltaikanlage mit 52 Kilowattstunden Leistung, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

