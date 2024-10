Reiseveranstalter Weroad legt seine zweite europaweite Image-Kampagne hin. Diesmal will er keine Fußballer mit zu viel Freizeit für seine Gruppentrips gewinnen, sondern gestresste Millennials: Auf Riesenpostern und Wildplakaten spricht Weroad die Ü-Dreißiger in großen Städten an. Die Idee hinter den Claims: Seigende Mietpreise, Wohnungssuche und Parkplatzprobleme sind Herausforderungen, mit denen sich diese Generation in allen Märkten identifizieren kann. Weroad vergleicht diese Szenarien mit dem Versuch, eine Reise mir Freunden zu organisieren.

Wie die Guerilla-Aktion während der Fußball-EM ist auch der Nachfolger eine reine Offline-Kampagne, die aber stark auf die Verbreitung entsprechende Fotos in sozialen Netzwerken setzt. In Deutschland konzentriert sie sich auf Berlin und Köln. Der internationale Marketing-Stunt umfasst weitere Werbeflächen in London, Paris, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Mailand und Rom.

Die Geschäftsidee von Weroad besteht darin, Reiselustige mit Gleichgesinnten zusammen auf Abenteuertrips zu schicken. Dabei gehe es zwar einerseits um das Reisen selbst, aber auch darum, neue Leute kennenzulernen und Freunde zu finden, wie Fabio Bin erklärt, CMO & Mitgründer von Weroad: „Die Reise ist der Rahmen, in dem all dies geschieht. Dies spiegelt sich auch in unserer Marketingstrategie wider, in der wir Themen ansprechen, die nicht unbedingt mit Reisen zu tun haben.“

Weroad setzt auf OoH plus Events

Die europaweite Kampagne startete Anfang Oktober in Italien. Seit vergangener Woche hängt ein Maxi-Billboard in der Venloer Str. 214 in Köln und ein weiteres in der Boxhagener Straße 75 in Berlin-Friedrichshain. Hier wird das XXL-Billboard von einer Guerilla-Wildpostering-Aktion begleitet. Auf diesen Plakaten sind ebenfalls alltägliche Situationen in Berlin wie etwa die Terminbuchung beim Bürgeramt aufgeführt, die sich ähnlich schwierig wie die Organisation eines Freunde-Trips gestalten.

Weitere Maxi-Billboards hängen in Amsterdam und Madrid. Mittelgroße Formate findet man in London und Barcelona. In Paris, Mailand und Rom fokussiert Weroad die U-Bahn-Netze. In Deutschland wurde die Kampagne von Helen Eggers als Marketing-Managerin von WeRrad Deutschland konzipiert. Die Kreation erfolgte teamintern, während Blowup Media die Umsetzung übernahm. Darüber hinaus fanden Events wie eine Pub Quiz Night in der Home Bar, ein Outdoor Basketball oder Afterwork Bowling in Berlin, sowie ein Afterwork-Spaziergang plus Foto-Challenge in Köln statt.

Anzeige