Dass es Google mit ChromeOS im Digital Signage-Markt ernst nimmt, braucht eigentlich keinen weiteren Beweis. Bei Integratoren, CMS-Entwickler und Endkunden hat es sich mittlerweile herumgesprochen, dass Google mit ChromeOS eine ernsthafte Alternative zu Microsoft Windows, Linux-basierten SoC-Betriebssysteme von Samsung, LG und Co und Brightsign ist. Auch ist im Markt bekannt, wie Google Android und ChromeOS sich unterscheiden, auch wenn sie mittelfristig auf einen gemeinsamen Tech Stack migriert werden sollen.

Google bietet mit ChromeOS mehr als nur ein Cloud-natives Betriebssystem, das für den harten B2B-Alltag entwickelt wurde. ChromeOS ist Teil eines ganze- Google-Enterprise-Ökosystems (inklusive Google Cloud) und Digital Signage-User profitieren von IT-Security, Endpoint-Security, Device Management und AI-Integration.

Neue Player-Formate

Auf seinem ChromeOS-Partnerevent in New York präsentierte Google auch einen Ausblick auf neue ChromeOS Devices. So sind bereits ChromeOS-OPS-Player verfügbar, die insbesondere für Touchscreen-Applikation im Enterprise und Education-Umfeld eingesetzt werden. Neue Mediaplayer-Formfaktoren sollen in den kommenden Wochen gelauncht werden.

Auch steigt die Anzahl an CMS-Plattformen, die nativ oder via SignageOS auf ChromeOS laufen. Neben Navori sind das unter anderem auch Signagelive, Screencloud und Appspace. Auch Deneva, Dimedis und Connected Signage sind bald auf ChromeOS verfügbar. Viele weitere Plattformen sollen folgen.

