Die Schweizer Digital Signage-Spezialistin Screenfoodnet Digital Retail Services AG gehört seit dem 1. September 2024 zur Echion Mediagroup. Im Zuge der Integration wurde Screenfoodnet umbenannt und firmiert nun als Echion Communication (Schweiz) AG.

Durch die Umbenennung will Echion die Screenfoodnet-Integration auch für Marktteilnehmer transparent machen. Zudem wird das Schweizer Unternehmen sein Portfolio erweitern, indem es von den Ressourcen der Unternehmensgruppe profitiert – bei Screenfoodnet könnte das vor allem den Einstieg in das Instore-Radio-Geschäft bedeuten, in dem Echion stark vertreten ist.

Schweiz-Präsenz wird gestärkt

Umgekehrt bringt das vormalige Screenfoodnet eine selbst entwickelte Digital Signage-Software sowie mit Fast AXS eine Software für den personallosen Einkauf in die Echion-Gruppe ein. Zudem erhält Echion eine stärkere Präsenz im Schweizer Markt.

Florian König, Vorstand der Echion AG, kommentiert: „Ich freue mich sehr über die Integration der Echion Communication (Schweiz) AG in die Echion Mediagroup. Alle Kundinnen und Kunden profitieren von noch innovativeren und umfassenderen digitalen Lösungs-Ansätzen.“

Pierre Farine bleibt an Bord

Für Kunden und Partner der bisherigen Screenfoodnet soll sich nichts ändern: Alle bestehenden Verträge und Geschäftsbedingungen bleiben unverändert bestehen.

Zudem gebe keine Veränderungen in den Inhaberverhältnissen – das Management-Team bleibe bestehen. Pierre Farine, Gründer und Inhaber von Screenfoodnet, wird auch als Vorstand/CEO von Echion Communication (Schweiz) fungieren.

Bei der Unternehmensintegration von Screenfoodnet und Echion spielt der Kieler Instore-Radio- und Digital Signage-Anbieter Radio P.O.S. eine wichtige Rolle. Dieser ist Mehrheitsgesellschafter der jetzigen Echion Communication (Schweiz). Echion selbst und Radio P.O.S. verbindet schon länger die gemeinsame Vermarktungsgesellschaft Magma Media.

