Vergangene Woche fand in Hamburg wieder die Leatcon statt und diesmal lieferte die Lang AG aus Lindlar die Highlight-Installation der Messe: eine Videowall bestehend aus 64 synchronisierten Samsung-UHD-Screens. Die Wall, die Teil des Stands von Analog Way war, soll die mit 530 Megapixeln die größte synchronisierte Pixelfläche der Welt gewesen sein. Verantwortlich dafür waren vier Picturall Pro Mark II Medienserver von Analog Way.

Die Wall war insgesamt 16 Meter breit und 2,22 Meter, hatte damit ein Seitenverhältnis von 64:9 und eine Auflösung von 62K x 8K. Die Server teilten die Bildfläche auf vier Segmente mit je 15.360 x 8.640 Pixeln auf und synchronisierten sich über einen Genlock-Generator. Ein fünfter Picturall Pro Mark II diente als Backup und verarbeitete zusätzliche Inhalte.

Die bearbeiteten Inhalte wurden an vier Aquilon-Cmax-Videoprozessoren weitergeleitet, welche die Ausgänge zu den 64 Samsung-Displays verwalteten. Die Displays bildeten somit eine durchgehende Leinwand mit der finalen Gesamtauflösung von 61.440 x 8.640 Pixeln.

Die Inhalte lieferte das US-Produktionsstudio Render Impact. Die Konnektivitätslösungen kamen von Lindy.

