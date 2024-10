PPDS hat Carles Forné zum Solutions Manager LED für Süd-EMEA ernannt. Forné, der in Barcelona ansässig ist, beschäftigt sich seit rund sieben Jahren mit LED-Technik im Distributionsgeschäft, zunächst bei der Midwich-Tochter Earpro & Ees und dann beim Unternehmen Seesound. Während dieser Zeit soll er mit allen großen LED-Herstellern und auch dem Philips-LED-Portfolio gearbeitet haben.

Im Frühjahr wechselte Carles Forné auf die Herstellerseite und ist bei PPDS nun für die Länder Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Griechenland zuständig. Er berichtet an Jan Van Tieghem, Director of Technical Sales Support bei PPDS. Seine Hauptaufgaben umfassen den technischen Support für LED-Produkte vor und nach dem Verkauf sowie die Förderung der Vorteile von Philips DV-LED in verschiedenen Märkten.

„PPDS hat unglaubliche Fortschritte gemacht und sich von einem nahezu unbekannten Unternehmen auf dem LED-Markt zu einem Unternehmen mit einer wachsenden Anzahl einzigartiger Funktionen entwickelt, die das Produkt von anderen abheben“, sagt Carles Forné. „Die Möglichkeiten, die Partner von PPDS bei dieser Wachstumsgeschichte zu unterstützen, liegen auf der Hand, und ich freue mich unglaublich, in dieser spannenden Phase unserer gemeinsamen Reise zum Team zu gehören.“

Jan Van Tieghem sagt: „Mit seinen vielfältigen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem LED-Markt sowie dem vorhandenen Verständnis für unsere Lösungen und unser Geschäftsethos ist Carles die ideale Besetzung für diese wichtige Position. Als Unternehmen haben wir ehrgeizige Wachstumsziele für unser LED-Geschäft. Es ist wichtig, dass wir diese Installationen mit dem gleichen Maß an technischem Fachwissen unterstützen, das wir auch für alle anderen Philips Professional Displays benötigen, und es ist entscheidend, dass wir die richtigen Leute an Bord haben.“

