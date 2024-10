Solum hat den ehemaligen LG-Vizepräsidenten Harri Ekholm in sein Team geholt. In seiner neuen Position als Pan European Head of Signage and IoT Solutions wird Ekholm das Digital Signage-Geschäft von Solum weiter vorantreiben. Ursprünglich fokussierte sich Solum ausschließlich auf die Entwicklung von Electronic Shelf Labels (ESL), ist mittlerweile jedoch auch als Hersteller von professionellen SoC-Displays tätig. Damit tritt Solum in direkte Konkurrenz zu großen Namen der Branche, darunter die frühere Muttergesellschaft Samsung und auch LG.

Harri Ekholm bringt beeindruckende Branchenerfahrung mit: Er startete seine berufliche Laufbahn bei Daimler in Finnland, bevor er insgesamt 20 Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen und verschiedenen Regionen bei LG tätig war. Zwischenzeitlich machte er einen Abstecher zu BenQ, kehrte jedoch für die letzten 14 Jahre in die B2B-Sparte des koreanischen Elektronikkonzerns zurück. Zuletzt bekleidete er die Position des Vice President, Head of Sales Europe der Information Display Division am Sitz von LG Electronics Deutschland in Eschborn.

Zu seinem Wechsel zu Solum äußerte sich Harri Ekholm auf Linkedin: „In einer zunehmend wettbewerbsintensiven Retail-Landschaft zeigen die Produkte und Dienstleistungen von Solum eine starke Wirkung, und wir sind nun bereit, unseren Fokus in ganz Europa auf Digital Signage-Lösungen zu vertiefen.“

Anzeige