Sphere Entertainment, der Betreiber der Las Vegas Sphere, gab den Abgang von David Byrnes bekannt, seinem Executive Vice President, Chief Financial Officer und Schatzmeister. Das Unternehmen beginnt damit die Suche nach einem Nachfolger für die CFO- und Schatzmeister-Position. Für den Übergabeprozess wird David Byrnes seine Rolle bisweilen beibehalten.

David Byrnes ist in seiner aktuellen Position seit Dezember 2023 tätig. Davor war von Januar 2022 bis Dezember 2023 Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Madison Square Garden (MSG) Entertainment, bis sich Sphere Entertainment im April 2023 als eigenständiges Tochterunternehmen von MSG abspaltete. An dieser Abspaltung war David Byrnes nach Angaben des Unternehmens maßgeblich beteiligt. Außerdem war er beim Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Tao Group Hospitality im Mai 2023 sowie an zwei Aktienverkäufen im Juni und September 2023 involviert.

Anzeige