Die dunkle Jahreszeit ist da und damit ist auch die Zeit für große Projektionen im Freien gekommen. In mehreren Metropolen sieht man derzeit Sonder-Marketingaktionen, für die Marken ganze Häuserfassaden in den Abendstunden bestrahlen. Eine der spektakulärsten Inszenierungen kam kürzlich vom Spielzeugmacher Lego, der die Battersea Power Station in London mit Projection Mapping in eine „Fabrik der Kreativität“ verwandelte:

Die Battersea Power Station ist ein ehemaliges Kohlekraftwerk und seit zwei Jahren Londons neueste Premium-Shoppingdestination. Die Fassade mit ihren roten Backsteinen zeugt aber immer noch vom ursprünglichen Nutzen des Gebäudes, das am Ufer der Themse liegt. Und genau diese Lage verleiht dem Gebäude ideale Sichtbarkeit.

Lego schuf für den Industriebau ein Mapping als Teil seiner Kampagne „Play is Your Superpower“. Das zentrale Element der Show war eine Animation, die Lego „Minifigure Factory“ nennt. In ihr kreisten Lego-Teile wie Köpfe, Körper und Zubehörteile um die 50 Meter hohen Schornsteine der Battersea Power Station. Roboterarme fügten daraus Lego-Minifiguren zusammen, die anschließend über Förderbänder und durch Rohre transportiert werden.

Die Projektion entstand in Zusammenarbeit mit dem Kreativstudio Hello Charlie. Die Inspiration für die „Fabrik der Kreativität“ kam von der kindlichen Vorstellungskraft, Träume wahrwerden zu lassen. Eine ähnliche Projection-Mapping-Show entwarf Lego im Oktober für die Siegessäule in Berlin. Das Wahrzeichen verwandelte sich während des Festival of Lights 2024, für das Lego der Hauptsponsor war, in ein bunt-animiertes Spieleparadies.

