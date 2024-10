Die Generation Z, die besteht aus wahren Content-Monstern. Von der Telekom werden sie ab 1. Oktober mit neuen Young-Tarifen gefüttert, die noch mehr Datenvolumen in Kombination mit Streaming-Option bieten. „Gib dir mehr von dem, was du liebst“ heißt die dazugehörige Kampagne, die Telekom bis Ende des Jahres vor allem auf DooH und Social Media ausspielt. Gesicht der Kampagne ist die Rapperin Badmómzjay, gebürtig Jordan Napieray, die der Mobilfunkanbieter dieses Jahr auch für seinen Telekom Street Gig engagierte – inklusive passender DooH-Kampagne auf den Screen-Vitrinen am Berliner Ku’damm.

„Jordan steht exemplarisch für die Generation Z. Deshalb war es konsequent, dass sie auch das Gesicht unserer neuen Kampagne wird“, sagt Michael Falkensteiner, Leiter Marktkommunikation Telekom Deutschland. Konsequent vielleicht auch deswegen, weil die Haarfarbe der Musikerin fast so ikonisch wie das Magenta der Telekom ist. Damit die Markenloyalität aber deutlich wird, verpasste der Mobilfunkanbieter seinem Kampagnengesicht noch eine Magenta-Maniküre für die Werbespots.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Gen Z bezeichnet Michael Falkenstein als Generation, die enorm unter Druck steht. Streaming-Angebote seien für sie „Balsam für Herz und Seele“. Der Spot zeigt die 22-jährige Musikerin im Backstage-Bereich oder im Tour-Bus in Momenten, wo sie selbst die Streaming-Maschine zur Entspannung anschmeißt. Neben Badmómzjay sind auch vier weitere Gen-Z-Kids zu sehen.

Für die kreative Umsetzung war die Agentur Adam & Eve DDB verantwortlich, die Produktion übernahm Doity, und die Regie führte Ivan Boljat. Die Mediaplanung betreuen Mindshare und Emetriq, während Elbkind Reply für Social Media zuständig ist. Neben diversen Video-Formaten, die vor allem auf Tiktok, Instagram, Youtube, Snapchat und Reddit zum Einsatz kommen, werden auch Foto-Motive ausgespielt.