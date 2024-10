Samsung Art Store Vincent van Gogh jetzt auf The Frame

Der Samsung Art Store erweitert seine Sammlung: Ab sofort sind siebenundzwanzig bekannte Kunstwerke aus der Sammlung des Moma, des Museum of Modern Art in New York, erhältlich. Frida Kahlo, Henri Matisse und Georgia O’Keeffe gehören zu den neu hinzugekommenen Künstlern. Der Store ist exklusiv für den Lifestyle-TV „The Frame“ von Samsung zugänglich.

Denn im ausgeschalteten Zustand promotet Samsung den TV als permanente Kunst-Oberfläche, die berühmte Gemälde wechselnd ins Wohnzimmer bringt.

Die ausgewählten Highlights der Moma-Sammlung, die nun für The Frame erhältlich ist, wurden von Daria Greene, Global Curator des Samsung Art Store, ausgewählt. Dazu gehört auch Frida Kahlos „Fulang Chang und ich“ von 1937, das erste Kunstwerk der mexikanischen Künstlerin, das auf der Plattform erscheint. Zudem befinden sich unter den zwei Dutzend Gemälden berühmte Kunstwerke wie Vincent van Goghs „The Starry Night“ von 1889, Henri Rousseaus „The Dream“ von 1910 und Georgia O’Keeffes „Evening Star III“ von 1917.

Weitere Spitzen-Museen im Katalog

„Das Moma ist ein Ort, der die Kreativität anregt, den Geist beflügelt und Inspiration bietet. Durch unsere Zusammenarbeit mit Samsung erweitern wir den Zugang zur Moma-Sammlung auf eine wirklich innovative Weise für Millionen von Menschen“, sagte Robin Sayetta, Head of Business Development beim Museum of Modern Art. „Wir haben diese neue digitale Sammlung zielstrebig aufgebaut und hoffen, das Leben von Kunstliebhabern mit Kultur und Geschichte in einem außergewöhnlichen Ausmaß zu bereichern.“

Die Einführung der Highlights aus der Moma-Sammlung folgt auf die Beziehungen des Samsung Art Store mit Museen wie dem Metropolitan Museum of Art und dem Musée d’Orsay sowie auf die Veröffentlichung mehrerer Kollektionen in diesem Jahr, die René Magritte, Jean-Michel Basquiat und über 40 Marimekko-Kunstwerke umfassen.

The Frame, das in Größen zwischen 32 und 85 Zoll erhältlich ist, erhielt 2024 eine Auffrischung, um Kunstwerke noch besser darzustellen. Dazu gehört auch die Artfulcolor-Validierung von Pantone. Laut Samsung ist The Frame der einzige Kunst-TV, der diese Validierung erhalten hat.

