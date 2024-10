Liselotte Schwenkert, zuvor für BBDO Düsseldorf tätig, wird neue Beratungsgeschäftsführerin von Serviceplan Köln an der Seite von Kreativgeschäftsführer Andy Wyeth. Sie übernimmt ab sofort von Anna Lee Sønnichsen, die neue Aufgaben innerhalb der Serviceplan Group wahrnehmen wird.

1999 begann Liselotte Schwenkert bei BBDO als Auszubildende und stieg bis in die Managementebene der Kreativagentur auf. 2020 wurde sie Geschäftsführerin des Düsseldorfers Standorts. In ihrer Zeit bei BBDO betreute Liselotte Schwenkert Kunden wie Postbank, Telefónica, Lidl, Conrad, SAP, Generali, Henkel und Pepsico. Nach einer beruflichen Auszeit setzt sie ihre Karriere nun bei Serviceplan Köln fort.

C&A und Heinz gehören zu den Kunden

Markus Noder, Managing Partner und Sprecher der Serviceplan Agenturen, sagt: „Liselotte ist eine echte Branding-Expertin und großartige Führungspersönlichkeit. Ich bin sehr froh, dass wir sie für unseren Kölner Standort gewinnen konnten. Zusammen mit Andy Wyeth wird sie Serviceplan Kölns Stellung als erste Adresse der Campaigning-Kommunikation für starke Marken weiter ausbauen. „Ich möchte mich bei Anna Lee ganz herzlich für ihre visionäre und ambitionierte Weiterentwicklung der Agentur in den letzten Jahren bedanken. In den vergangenen Jahren hat Anna Lee die erfolgreiche Transformation des Kölner Standorts maßgeblich gesteuert. Es ist großartig, dass sie weiterhin in der Gruppe bleiben wird.“

Liselotte Schwenkert sagt: „Ich freue mich sehr auf diese tolle neue Aufgabe, auf die großartigen Talente im Team und spannende Kunden. Andy und ich möchten mit modernen, faszinierenden Kommunikationslösungen Marken und Menschen bewegen – und mit Serviceplan Köln für Talente und Kunden gleichermaßen top-attraktiv sein.“

Das Team von Serviceplan Köln beschäftigt aktuell mehr als 30 Mitarbeiter und betreut Marken wie C&A, DKMS, Hartmann und Heinz. Das neueste Projekt ist Rainbow Wool. Serviceplan Köln ist Teil des House of Communication Köln mit rund 230 Mitarbeitern in den drei Marken Serviceplan, Mediaplus und Plan-Net.

