Snapchat hat sich über die vergangenen Jahre hinweg stark dem Social Commerce gewidmet – dem Einkauf über Soziale Netzwerke. Zu den mehr als 4 Millionen Snapchat-Filtern gehören inzwischen unzählige AR-Funktionen, unter anderem verschiedene „Virtual Try-on Lenses“. Mit dieser Art der Anprobe will die Plattform die letzten Barrieren des Online-Shoppings abbauen.

Um die digitalen Shopping-Features bei den Usern zu etablieren, setzt Snapchat aber auch auf den physischen Retail: Für ein Wochenende öffnete das Unternehmen eine Pop-up-Experience in London, genannt „Snap Street“ in Anlehnung an das englische Wort „High Street“. Dafür verwandelte Snapchat ein Gebäude in der bekannten Brick Lane in eine überdachte Einkaufsstraße. Snapchat lud dafür andere Retailer und Marken ein, ihre Produkte mithilfe von AR-Filtern zu präsentieren. Marken wie Cosmopolitan, Boots oder die Resell-Plattform Depop nutzten die Möglichkeit, sich mal so zu präsentieren, wie im traditionellen Shop schwer möglich.

So gab es beispielsweise einen Snapchat x Depop AR Mirror, ein digitaler Spiegel, der Besuchern das Sortiment von Depop, einer Plattform ähnlich dem deutschen Vinted, näherbrachte. Von Cosmopolitan gab es ein kostenloses Magazin. Dank einer speziellen Snapchat-Lens konnte man sich digital auf das Cover der aktuellen Ausgabe setzen. Boots, der britische Kosmetik- und Drogerieanbieter, ermöglichte den Besuchern mit einem weiteren AR-Spiegel, die neuesten Kosmetikprodukte auszuprobieren.

Die AR-Experiences reicherte Snapchat noch um weitere Anreize an, wie kostenlosen Kaffee oder sogar eine Yogastunde für alle. Die Idee hinter der Snap Street war laut Ben Wymer, Snapchats Director of Global Brand Experience, das App-Erlebnis in Real-Life-Shopping zu übersetzen. Ein bisschen erinnert die Idee an den Pop-up-Store, den Snapchat 2019 gemeinsam mit Lego Wear eröffnete. Der bestand allerdings nur aus vier weißen Wänden und bediente sich rein der Augmented Reality, um den Store zu füllen. Diesmal setzte Snapchat auf deutlich mehr physische Komponenten.

