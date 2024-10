Antonia Hamberger berichtet ausführlich über die Details der Übernahme. Eine erste Analyse der Übernahme von Florian Rotberg haben wir hier veröffentlicht. Im Anschluss an den Vertiseit Investor Call wird invidis exklusiv mit CEO Johan Lind sprechen. Das Interview veröffentlichen wir im Laufe des Feiertages auf invidis.de veröffentlicht.

As always – articles, industry analysis, market comments and interviews are also available in English on invidis.com