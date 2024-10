Zeta Germany, ehemals Nordland, ernennt Michael Pier zum neuen Commercial Director. Er tritt in die Fußstapfen von Daniel Freimuth, der fünf Jahre lang Teil des Unternehmens war und die Übernahme durch Zetadisplay sowie das Rebranding begleitet hatte. Laut Zeta Germany verlässt er das Unternehmen auf eigenen Wunsch. „Daniel hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg von Zeta in Deutschland beigetragen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagt Stefan Hoffmann, Geschäftsführer von Zeta Germany.

Sein Nachfolger Michael Pier stieß vergangenes Jahr als Sales Manager zur deutschen Zetadisplay-Tochter. Wie das Unternehmen auf Linkedin mitteilte, konnte er sich in dieser Zeit vor allem aufgrund seiner großen Digital Signage-Erfahrung einen Namen im Team machen. Vor seiner Zeit bei Zeta Germany war Michael Pier bei Umdasch Digital Retail als Prokurist und Head of Project Management tätig. Begonnen hatte er seine Karriere bei der Telekom und arbeitete zwischenzeitlich beim Außenwerber Cittadino.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael Pier einen erfahrenen Experten für diese Position gewinnen konnten“, sagt Stefan Hoffmann. „Seine tiefgreifenden Kenntnisse und sein Engagement werden einen wertvollen Beitrag zum weiteren Wachstum unseres Unternehmens leisten.“

